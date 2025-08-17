Дмитриев призвал ЕС и Великобританию «не мешать миру»

17 августа Дмитриев заявил, что европейские и британские сторонники конфликта на Украине находятся «в панике». Дмитриев в своей публикации в Telegram-канале сослался на статьи Politico и Bild – издания узнали о планах отправить на переговоры с Трампом европейских лидеров. Как писала Politico, они опасаются, что после саммита США и РФ на Аляске президент Украины Владимир Зеленский не получит «такого же дружелюбного отношения», и принимают меры, чтобы повысить шансы Киева.