Дмитриев призвал ЕС и Великобританию «не мешать миру»
Европейские и британские лидеры не должны мешать достижению мира в российско-украинском конфликте. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Европейские и британские поджигатели войны/саботажники в панике. Они не должны мешать миру», – написал он в X.
17 августа Дмитриев заявил, что европейские и британские сторонники конфликта на Украине находятся «в панике». Дмитриев в своей публикации в Telegram-канале сослался на статьи Politico и Bild – издания узнали о планах отправить на переговоры с Трампом европейских лидеров. Как писала Politico, они опасаются, что после саммита США и РФ на Аляске президент Украины Владимир Зеленский не получит «такого же дружелюбного отношения», и принимают меры, чтобы повысить шансы Киева.
Днем 17 августа стало известно, что в Вашингтон вместе с Зеленским отправятся председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.
Bild писала, что президент США Дональд Трамп отказался от общей встречи с европейскими лидерами в Вашингтоне, он намерен провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в формате тет-а-тет.