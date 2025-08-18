The Guardian: Зеленский будет уговаривать Трампа встать на сторону Киева
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом во второй раз в сопровождении европейских лидеров. Они намерены убедить американского лидера Дональда Трампа «отказаться от пророссийских позиций» и встать на сторону Киева, пишет The Guardian.
Издание напоминает, что вместе с Зеленским в Вашингтон отправятся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Их задачей считается использовать коллективное влияние и личные связи с Трампом, чтобы убедить его пересмотреть свою позицию по Украине.
По данным The Guardian, европейские лидеры рассчитывают напомнить Трампу о значимости ЕС и Великобритании как крупнейших торговых партнеров США и «о несопоставимости российской экономики с экономиками западных стран».
Сам факт, что европейские политики в кратчайшие сроки согласились присоединиться к Зеленскому, по мнению The Guardian, свидетельствует о серьезных опасениях по поводу последствий американо-российского саммита.
The Washington Post писала, что Белый дом не ожидает, что встреча Трампа и Зеленского приведет к трехстороннему саммиту упомянутых лидеров и главы российского государства Владимира Путина. По словам источника издания, США при этом надеются, что трехсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского состоится на текущей неделе.
15 августа на Аляске состоялся саммит Трампа и Путина. Глава Белого дома заявлял, что сделки по итогам встречи достичь не получилось, но переговоры были оценены положительно.