The Guardian: Зеленский будет уговаривать Трампа встать на сторону Киева

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Белый дом во второй раз в сопровождении европейских лидеров. Они намерены убедить американского лидера Дональда Трампа «отказаться от пророссийских позиций» и встать на сторону Киева, пишет The Guardian.



Издание напоминает, что вместе с Зеленским в Вашингтон отправятся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Их задачей считается использовать коллективное влияние и личные связи с Трампом, чтобы убедить его пересмотреть свою позицию по Украине.



По данным The Guardian, европейские лидеры рассчитывают напомнить Трампу о значимости ЕС и Великобритании как крупнейших торговых партнеров США и «о несопоставимости российской экономики с экономиками западных стран».