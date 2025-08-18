Газета
Главная / Политика /

Экс-глава разведки Израиля назвал необходимыми 50 000 смертей в Газе

Ведомости

Бывший руководитель военной разведки Израиля Аарон Халива в просочившихся в сеть записях заявил, что гибель 50 000 человек в секторе Газа «необходима и важна для будущих поколений». Об этом сообщает CNN со ссылкой на материалы, показанные телеканалом Channel 12.

Согласно попавшим в сеть аудиозаписям, Халива утверждал, что за каждого убитого 7 октября израильтянина должно погибнуть 50 палестинцев. Он добавлял, что «теперь не имеет значения, дети они или нет». По его словам, массовые жертвы стали «посланием будущим поколениям».

Халива оставил должность в апреле 2024 г. На опубликованных фрагментах он отмечал, что израильские военные – не единственная структура, допустившая ошибки, приведшие к терактам 7 октября. Channel 12 не раскрыл личность собеседника отставного офицера, с которым велись эти беседы.

Тем временем в Израиле продолжаются массовые протесты против войны в Газе. 18 августа сообщалось, что за прошедшие сутки на улицы вышли около 1 млн человек. К демонстрациям в центре Тель-Авива присоединились жители Иерусалима, Хайфы, Беэр-Шевы и других городов. Участники перекрывали дороги и требовали от властей немедленного освобождения заложников и прекращения боевых действий.

