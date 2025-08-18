Экс-глава разведки Израиля назвал необходимыми 50 000 смертей в Газе

Тем временем в Израиле продолжаются массовые протесты против войны в Газе. 18 августа сообщалось, что за прошедшие сутки на улицы вышли около 1 млн человек. К демонстрациям в центре Тель-Авива присоединились жители Иерусалима, Хайфы, Беэр-Шевы и других городов. Участники перекрывали дороги и требовали от властей немедленного освобождения заложников и прекращения боевых действий.