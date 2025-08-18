Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой. Российский лидер рассказал о переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщили представитель главы Бразилии, передает «РИА Новости».
Разговор глав государств продлился 30 мин. В ходе диалога Путин оценил свою встречу с американским лидером на Аляске как позитивную.
18 августа Путин также обсудил итоги его встречи с Трампом с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Индия неизменно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении», – написал Моди в соцсети X, выразив надежду на продолжение контактов.
До этого Путин также провел беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, рассказав ему об итогах переговоров на Аляске. В Кремле сообщали, что Рахмон поддержал российские решения по продвижению процесса урегулирования.
15 августа на Аляске состоялся саммит Трампа и Путина. Глава Белого дома заявлял, что сделки по итогам встречи достичь не получилось, но переговоры были оценены положительно.