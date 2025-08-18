Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой

18 августа Путин также обсудил итоги его встречи с Трампом с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Индия неизменно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении», – написал Моди в соцсети X, выразив надежду на продолжение контактов.