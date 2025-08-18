Politico: частные компании Словакии продолжают продавать оружие Украине
Частные оружейные компании Словакии продолжают продавать оружие Украине, несмотря на приостановку официальной военной помощи от страны. Об этом пишет Politico.
«Мы вступили в Европейский союз, разделяя общие ценности. Мы также уважаем свободный рынок, поэтому ограничение деятельности предприятий оборонной промышленности было бы с нашей стороны довольно лицемерным», – объяснил позицию Словакии госсекретарь оборонного ведомства Игорь Мелихер.
Словацкие компании производят 155-мм боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи, пишет Politico. При этом официальная помощь Украине от государства, по словам Мелихера, прекращена, как и было обещано.
11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставщики оружия Украине становятся соучастниками убийства мирных граждан.
В октябре 2023 г. премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет поставлять Украине оружие и военную технику, но продолжит оказывать гуманитарную помощь.