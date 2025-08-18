Politico: частные компании Словакии продолжают продавать оружие Украине

Словацкие компании производят 155-мм боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи, пишет Politico. При этом официальная помощь Украине от государства, по словам Мелихера, прекращена, как и было обещано.