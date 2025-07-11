Захарова: поставщики оружия Украине становятся соучастниками убийства людей

11 июля в селе Алешки Херсонской области в результате украинского авиаудара произошло обрушение жилого пятиэтажного дома. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что под его завалами остаются десятки людей. По его словам, подойти к дому и приступить к разборке невозможно, так как «висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию».