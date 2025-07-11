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Захарова: поставщики оружия Украине становятся соучастниками убийства людей

Ведомости

Поставщики оружия Украине становятся соучастниками убийства мирных граждан. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области.

11 июля в селе Алешки Херсонской области в результате украинского авиаудара произошло обрушение жилого пятиэтажного дома. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что под его завалами остаются десятки людей. По его словам, подойти к дому и приступить к разборке невозможно, так как «висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию».

Губернатор уточнил, что пострадавший дом практически целиком уничтожен, и пообещал рассказать о дополнительных мерах, которые будут приняты для спасения людей, как только станет возможным начать разбор завалов. Точные данные о количестве пострадавших и разрушениях пока неизвестны.

6 июля Сальдо сообщал о практически полном уничтожении поликлиники в Новой Каховке в результате украинской атаки. Обошлось без жертв, но охранник получил контузию.

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