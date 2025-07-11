Сальдо рассказал о десятках людей под завалами разрушенного ВСУ дома в Алешках
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что десятки людей остаются под завалами пятиэтажного жилого дома в селе Алешки, разрушенного ударами двух украинских авиабомб. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Даже подойти сейчас к этому дому спасателям и приступить к разборке невозможно, потому что противник проявляет искреннее «человеколюбие». Висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать», – подчеркнул глава региона.
По словам Сальдо, пятиэтажный дом практически полностью уничтожен. Губернатор пообещал позже сообщить о дополнительных мерах, которые будут приняты для спасения людей, как только станет возможным начать разбор завалов.
Вечером 11 июля появилась информация, что в херсонских Алешках пятиэтажка обрушилась после авиаудара ВСУ. Ее подтвердил Сальдо. Но точные данные о числе пострадавших и масштабе разрушений пока отсутствуют.