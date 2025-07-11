Сальдо рассказал о десятках людей под завалами разрушенного ВСУ дома в Алешках

«Даже подойти сейчас к этому дому спасателям и приступить к разборке невозможно, потому что противник проявляет искреннее «человеколюбие». Висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать», – подчеркнул глава региона.