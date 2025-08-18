Украинские СМИ назвали состав делегации на переговорах с Трампом

Перед встречей Трамп написал в Truth Social, что Зеленский мог бы завершить конфликт, отказавшись от Крыма. Он подчеркнул, что полуостров был «отдан» еще при Бараке Обаме «12 лет назад без единого выстрела» и возврат его невозможен. Американский лидер также заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно.