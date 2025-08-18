Украинские СМИ назвали состав делегации на переговорах с Трампом
В украинскую делегацию на встрече президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом вошли глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, секретарь СНБО Рустем Умеров, посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова и замглавы МИДа Сергей Кислица. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
До этого сообщалось, что встреча Зеленского и Трампа начнется примерно в 20:15 мск в Белом доме. В 22:00 мск к переговорам присоединятся европейские лидеры – канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Перед встречей Трамп написал в Truth Social, что Зеленский мог бы завершить конфликт, отказавшись от Крыма. Он подчеркнул, что полуостров был «отдан» еще при Бараке Обаме «12 лет назад без единого выстрела» и возврат его невозможен. Американский лидер также заявил, что вступление Украины в НАТО невозможно.
Трамп подчеркнул, что его основная цель – завершить боевые действия на Украине. Лидер США вновь отметил, что, если бы он был президентом в 2022 г., то спецоперация бы вообще не началась.