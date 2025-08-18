Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Андрея Добрякова

С сентября 2023 г. Росавиацию возглавляет Дмитрий Ядров, сменивший Александра Нерадько. Тогда гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский называл кадровое обновление стимулом для развития гражданской авиации, а эксперт ВШЭ Федор Борисов отмечал, что при Нерадько были проведены модернизация отрасли, развитие инфраструктуры и создание структур для управления аэропортами в отдаленных регионах.