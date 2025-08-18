Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Андрея Добрякова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Добрякова от должности заместителя руководителя Росавиации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В распоряжении поясняется, что замглавы Росавиации освободили от должности по его просьбе.
Добряков занимал пост с марта 2023 г., курировал вопросы летной годности и сертификации авиационной техники.
С сентября 2023 г. Росавиацию возглавляет Дмитрий Ядров, сменивший Александра Нерадько. Тогда гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский называл кадровое обновление стимулом для развития гражданской авиации, а эксперт ВШЭ Федор Борисов отмечал, что при Нерадько были проведены модернизация отрасли, развитие инфраструктуры и создание структур для управления аэропортами в отдаленных регионах.
В сентябре 2024 г. Мишустин также назначил заместителем главы агентства Сергея Страмоуса.