Мишустин назначил заместителем главы Росавиации Сергея Страмоуса

С сентября прошлого года во главе Росавиации находится Дмитрий Ядров, который сменил на этом посту Александра Нерадько. Тогда гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский отмечал, что это кадровое изменение даст новый импульс развитию гражданской авиации России. В конце января этого года Мишустин назначил на должность заместителя руководителя Росавиации Андрея Потемкина, который до этого занимал должность замгендиректора в ООО «Авиателекоминвест». У Ядрова также есть еще два заместителя – Наталья Андрианова и Андрей Добряков.