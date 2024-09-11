Мишустин назначил заместителем главы Росавиации Сергея Страмоуса
Заместителем руководителя Росавиации назначен Сергей Страмоус. Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.
«Назначить Страмоуса Сергея Михайловича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», – говорится в документе.
ТАСС со ссылкой на источник пишет, что замглавы Росавиации будет курировать вопросы летной эксплуатации, поддержания летной годности самолетов и безопасности полетов. Страмоус – действующий пилот и командир воздушного судна, работал в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и «Россия», сообщил собеседник агентства.
С сентября прошлого года во главе Росавиации находится Дмитрий Ядров, который сменил на этом посту Александра Нерадько. Тогда гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский отмечал, что это кадровое изменение даст новый импульс развитию гражданской авиации России. В конце января этого года Мишустин назначил на должность заместителя руководителя Росавиации Андрея Потемкина, который до этого занимал должность замгендиректора в ООО «Авиателекоминвест». У Ядрова также есть еще два заместителя – Наталья Андрианова и Андрей Добряков.