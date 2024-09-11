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Мишустин назначил заместителем главы Росавиации Сергея Страмоуса

Ведомости

Заместителем руководителя Росавиации назначен Сергей Страмоус. Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

«Назначить Страмоуса Сергея Михайловича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта», – говорится в документе.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что замглавы Росавиации будет курировать вопросы летной эксплуатации, поддержания летной годности самолетов и безопасности полетов. Страмоус – действующий пилот и командир воздушного судна, работал в авиакомпаниях Air Bridge Cargo и «Россия», сообщил собеседник агентства. 

С сентября прошлого года во главе Росавиации находится Дмитрий Ядров, который сменил на этом посту Александра Нерадько. Тогда гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский отмечал, что это кадровое изменение даст новый импульс развитию гражданской авиации России. В конце января этого года Мишустин назначил на должность заместителя руководителя Росавиации Андрея Потемкина, который до этого занимал должность замгендиректора в ООО «Авиателекоминвест». У Ядрова также есть еще два заместителя – Наталья Андрианова и Андрей Добряков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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