Трамп высказался о членстве Украины в НАТО
Вашингтон не говорит о членстве Украины в НАТО, но готов предоставить стране «мощные гарантии безопасности». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Мы не будем говорить о вступлении Украины в НАТО, но предоставим им мощные гарантии безопасности. США будут в них задействованы», – сказал он.
Как передавал телеканал NBC News со ссылкой на украинский источник, Киев надеется использовать встречу с Трампом для обсуждения гарантий безопасности, аналогичных ст. 5 устава НАТО. По ней нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляла в марте, что действие ст. 5 устава НАТО о коллективной безопасности должно быть распространено на территорию Украины. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Утиэкер говорил, что европейские страны должны реализовывать и финансировать обеспечение безопасности Украины.