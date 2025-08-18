Трамп признался в любви к россиянам и украинцам

Американская сторона заявляла, что речь о прекращении огня на Украине уже не идет. Теперь в Вашингтоне сразу намерены достичь мирного соглашения. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф говорил, переговоры в Анкоридже показали «эпический успех» и превзошли все ожидания.