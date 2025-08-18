Трамп признался в любви к россиянам и украинцам
Президент США Дональд Трамп признался, что любит россиян и украинцев. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я люблю украинцев. Но я люблю всех людей – я люблю и россиян», – сказал он, отметив, что хочет завершения конфликта России и Украины.
18 августа проходит встреча Зеленского с Трампом в Белом доме. Она состоялась через три дня после саммита на Аляске, где Трамп встретился с российским лидером Владимиром Путиным.