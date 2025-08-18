В Белом доме началась встреча между Трампом, европейскими лидерами и Зеленским

Стороны обсудят разрешение конфликта между Россией и Украиной и прошедшую встречу Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Трамп в своей социальной сети Truth Social до этого написал, что в Белом доме никогда не было так много европейских лидеров одновременно.