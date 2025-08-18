В Белом доме началась встреча между Трампом, европейскими лидерами и Зеленским
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами после двусторонних переговоров. Об этом сообщил Белый дом, опубликовав трансляцию.
Стороны обсудят разрешение конфликта между Россией и Украиной и прошедшую встречу Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Трамп в своей социальной сети Truth Social до этого написал, что в Белом доме никогда не было так много европейских лидеров одновременно.
В ходе встречи Трамп обсудит с украинским и европейскими лидерами гарантии безопасности для Украины, а также возможность обмена территорией с Москвой.
Американский лидер заявлял на совместной с Зеленским пресс-конференции, что прекращение огня на Украине уже не требуется, речь идет о достижении мирного соглашения.