Зеленский рассказал о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины
Киев и Вашингтон обсудили долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вступительного слова на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
Обеспечение безопасности является для Киева одним из главных условий на переговорах по урегулированию конфликта. Прежде украинская сторона рассчитывала, что такой гарантией может стать вступление страны в НАТО. 18 августа Трамп объявил, что речи о вступлении Киева в альянс нет, но Вашингтон готов предоставить «мощные гарантии безопасности».
Российский президент Владимир Путин по итогам встречи с Трампом на Аляске говорил, что Москва согласна работать над вопросом обеспечения безопасности Украины.
18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На ней стороны обсудят не только гарантии безопасности для Украины, но и вопрос обмена территориями с Россией.