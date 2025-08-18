Зеленский рассказал о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины

Обеспечение безопасности является для Киева одним из главных условий на переговорах по урегулированию конфликта. Прежде украинская сторона рассчитывала, что такой гарантией может стать вступление страны в НАТО. 18 августа Трамп объявил, что речи о вступлении Киева в альянс нет, но Вашингтон готов предоставить «мощные гарантии безопасности».