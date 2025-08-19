WSJ: США могут ограничить разведданные, чтобы подтолкнуть Киев к сделке с РФ
Администрация США может использовать обмен разведданными как инструмент давления на Украину, чтобы побудить Киев к заключению мирного соглашения с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что США делились разведданными с Украиной с начала спецоперации. Однако после недельной приостановки обмена отношения между спецслужбами двух стран охладели.
Президент США Дональд Трамп 4 марта распорядился полностью приостановить военную помощь Украине. Решение последовало через несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Под запрет попала вся военная техника США, не находившаяся в тот момент на Украине, включая грузы, ожидавшие отправки в транзитных зонах Польши. Также был прекращен обмен разведданными, необходимыми Киеву для наступательных операций.
11 марта после американо-украинских переговоров в Джидде Трамп одобрил возобновление военной и разведывательной поддержки.
15 августа президенты России и США провели переговоры на Аляске, где основной темой стал украинский конфликт. 18 августа в Белом доме Трамп встретился с Зеленским, а затем с союзниками Украины. Сообщалось, что во время переговоров Зеленский не исключил возможность «обмена территориями», но указал на сложность изменения конституционных ограничений.