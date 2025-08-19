WSJ: США могут ограничить разведданные, чтобы подтолкнуть Киев к сделке с РФ

Президент США Дональд Трамп 4 марта распорядился полностью приостановить военную помощь Украине. Решение последовало через несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Под запрет попала вся военная техника США, не находившаяся в тот момент на Украине, включая грузы, ожидавшие отправки в транзитных зонах Польши. Также был прекращен обмен разведданными, необходимыми Киеву для наступательных операций.