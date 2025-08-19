Газета
Главная / Политика /

Врио главы Коми рассказал Путину о мерах поддержки участников спецоперации

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио главы Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Обсуждение касалось социально-экономического положения региона. Об этом сообщили в Кремле.

Гольдштейн сообщил, что приоритетом остается выполнение задач, связанных со спецоперацией, отметив высокую вовлеченность и патриотизм жителей республики. Он упомянул о пяти Героях России, один из которых, Станислав Кочев, участвует в программе «Время героев» и баллотируется в госсовет региона. Для участников спецоперации предусмотрено 30 мер поддержки. Президент подчеркнул необходимость особого внимания к семьям погибших героев. В ответ Гольдштейн сообщил, что более 7000 семей находятся на постоянном контроле, получая поддержку в виде бесплатного питания школьников, компенсаций за детские сады, оплаты твердого топлива и лечения. Также предоставляется освобождение от транспортного налога для 32 000 автомобилей.

По поручению президента в регионе запущена программа «Пера. Путь героя», в которой участвуют 99 человек. На гуманитарные нужды было направлено 352 млн руб. пожертвований, а на поддержку подшефной территории Ровеньки выделено 2,2 млрд руб.

В экономической части Гольдштейн отметил снижение доходов бюджета на 9,9% из-за компенсаций налога на прибыль и неблагоприятной конъюнктуры, однако сообщил о росте в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве (2,8%) и строительстве (15,3%). Президент обратил внимание на положительную динамику в сельском хозяйстве, несмотря на суровые природные условия, и снижение уровня безработицы до 0,6%.

Предыдущий раз Путин и Гольдштейн встречались в Кремле 5 ноября. В тот же день глава государства назначил его врио губернатора Коми.

8 июня стало известно, что делегаты конференции регионального отделения партии «Единая Россия» утвердили Гольдштейна кандидатом на должность руководителя Республики Коми. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что кандидатуру поддержали Путин и председатель партии Дмитрий Медведев.

