Врио главы Коми рассказал Путину о мерах поддержки участников спецоперации

Гольдштейн сообщил, что приоритетом остается выполнение задач, связанных со спецоперацией, отметив высокую вовлеченность и патриотизм жителей республики. Он упомянул о пяти Героях России, один из которых, Станислав Кочев, участвует в программе «Время героев» и баллотируется в госсовет региона. Для участников спецоперации предусмотрено 30 мер поддержки. Президент подчеркнул необходимость особого внимания к семьям погибших героев. В ответ Гольдштейн сообщил, что более 7000 семей находятся на постоянном контроле, получая поддержку в виде бесплатного питания школьников, компенсаций за детские сады, оплаты твердого топлива и лечения. Также предоставляется освобождение от транспортного налога для 32 000 автомобилей.