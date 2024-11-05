Путин подписал указ о назначении Гольдштейна врио главы Коми

Вечером 5 ноября Путин провел встречу с уже бывшим губернатором Еврейской автономной области (ЕАО) Гольдштейном в Кремле, где предложил ему возглавить Коми – регион, с которого Гольдштейн начинал свою политическую деятельность. О том, что Гольдштейну будет предложено возглавить Коми, говорили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента 5 ноября. В тот же день Владимир Уйба объявил об отставке с поста руководителя республики.