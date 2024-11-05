Путин подписал указ о назначении Гольдштейна врио главы Коми
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность врио главы Коми Ростислава Гольдштейна. Документ опубликован на портале правовых актов.
«Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми», – говорится в документе.
Глава государства также принял отставку Владимира Уйбы.
Вечером 5 ноября Путин провел встречу с уже бывшим губернатором Еврейской автономной области (ЕАО) Гольдштейном в Кремле, где предложил ему возглавить Коми – регион, с которого Гольдштейн начинал свою политическую деятельность. О том, что Гольдштейну будет предложено возглавить Коми, говорили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента 5 ноября. В тот же день Владимир Уйба объявил об отставке с поста руководителя республики.
Президент также встретился с начальником управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марией Костюк вечером 5 ноября и предложил ей должность врио главы ЕАО. Костюк родилась и работала в этом регионе, с 2020 по 2023 г. работала в аппарате губернатора и правительства ЕАО. Указ о назначении был опубликован после встречи.