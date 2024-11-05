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Путин подписал указ о назначении Гольдштейна врио главы Коми

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность врио главы Коми Ростислава Гольдштейна. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Назначить Гольдштейна Ростислава Эрнстовича временно исполняющим обязанности главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми», – говорится в документе.

Глава государства также принял отставку Владимира Уйбы. 

Вечером 5 ноября Путин провел встречу с уже бывшим губернатором Еврейской автономной области (ЕАО) Гольдштейном в Кремле, где предложил ему возглавить Коми – регион, с которого Гольдштейн начинал свою политическую деятельность. О том, что Гольдштейну будет предложено возглавить Коми, говорили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента 5 ноября. В тот же день Владимир Уйба объявил об отставке с поста руководителя республики.

Президент также встретился с начальником управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марией Костюк вечером 5 ноября и предложил ей должность врио главы ЕАО. Костюк родилась и работала в этом регионе, с 2020 по 2023 г. работала в аппарате губернатора и правительства ЕАО. Указ о назначении был опубликован после встречи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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