Источники «Ведомостей»: Ростислав Гольдштейн возглавит Коми

Главе ЕАО 55 лет, он учился на Сахалине, затем работал слесарем, монтажником в регионе. Затем переехал в Коми, перешел в частный бизнес, стал гендиректором торгового дома «Гольдштейн». В 2000-х гг. дважды избирался депутатом Госсовета Коми. В 2007 г. был избран депутатом Госдумы V созыва от «Единой России». Был депутатом и VI созыва. В 2015 г. Гольдштейна назначили сенатором от исполнительной власти ЕАО.