Источники «Ведомостей»: Ростислав Гольдштейн возглавит Коми

Источники «Ведомостей»: Ростислав Гольдштейн возглавит КомиВ таком случае глава ЕАО может сменить Владимира Уйбу, который объявил об отставке
Основным кандидатом на пост главы Коми стал губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к администрации президента (АП).
Владимир Уйба сообщил об отставке 5 ноября в своих соцсетях. Он поблагодарил президента Владимира Путина «за доверие и предложение», отметив, что тот доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне».
О возможной отставке Уйбы «Ведомости» сообщали 28 октября, среди причин возможной отставки собеседники, близкие к АП, называли межэлитные конфликты. Про назначение Гольдштейна трое источников говорят, что он для Коми считается своим, у него там нет конфликтов, в том числе с Уйбой, поэтому формально можно будет обеспечить преемственность.
Главе ЕАО 55 лет, он учился на Сахалине, затем работал слесарем, монтажником в регионе. Затем переехал в Коми, перешел в частный бизнес, стал гендиректором торгового дома «Гольдштейн». В 2000-х гг. дважды избирался депутатом Госсовета Коми. В 2007 г. был избран депутатом Госдумы V созыва от «Единой России». Был депутатом и VI созыва. В 2015 г. Гольдштейна назначили сенатором от исполнительной власти ЕАО.
В декабре 2019 г. Гольдштейн стал врио губернатора Еврейской автономной области. В сентябре 2020 г. избрался на первый срок.