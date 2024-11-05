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Источники «Ведомостей»: Ростислав Гольдштейн возглавит Коми

В таком случае глава ЕАО может сменить Владимира Уйбу, который объявил об отставке
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн/ Сергей Бобылев / ТАСС

Основным кандидатом на пост главы Коми стал губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к администрации президента (АП).

Владимир Уйба сообщил об отставке 5 ноября в своих соцсетях. Он поблагодарил президента Владимира Путина «за доверие и предложение», отметив, что тот доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне».

О возможной отставке Уйбы «Ведомости» сообщали 28 октября, среди причин возможной отставки собеседники, близкие к АП, называли межэлитные конфликты. Про назначение Гольдштейна трое источников говорят, что он для Коми считается своим, у него там нет конфликтов, в том числе с Уйбой, поэтому формально можно будет обеспечить преемственность.

Главе ЕАО 55 лет, он учился на Сахалине, затем работал слесарем, монтажником в регионе. Затем переехал в Коми, перешел в частный бизнес, стал гендиректором торгового дома «Гольдштейн». В 2000-х гг. дважды избирался депутатом Госсовета Коми. В 2007 г. был избран депутатом Госдумы V созыва от «Единой России». Был депутатом и VI созыва. В 2015 г. Гольдштейна назначили сенатором от исполнительной власти ЕАО.

В декабре 2019 г. Гольдштейн стал врио губернатора Еврейской автономной области. В сентябре 2020 г. избрался на первый срок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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