Путин предложил Гольдштейну возглавить Республику Коми

В 2003-2007 гг. был депутатом Госсовета Коми, где возглавлял комитет по социальной политике, занимал пост заместителя председателя регионального парламента. В 2007 г. Гольдштейн избрался в Госдуму. Работал заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по проблемам Севера и Дальнего Востока. В 2015–2019 гг. представлял ЕАО в Совете Федерации. 12 декабря 2019 г. указом президента был назначен врио губернатора ЕАО. 13 сентября 2020 г. победил на выборах губернатора с результатом 82,5% (баллотировался от ЕР) при явке 73,02%.