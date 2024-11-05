Путин предложил Гольдштейну возглавить Республику Коми

Путин предложил Гольдштейну возглавить Республику КомиС этого региона он начинал политическую деятельность
Президент России Владимир Путин предложил главе Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну возглавить Республику Коми. Об этом президент заявил на встрече с Гольдштейном в Кремле.
«Хотел поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми, где, как я знаю, вы работали начиная с 90-го года еще водителем, доросли постепенно до члена Государственного совета республики, затем стали депутатом Государственной думы», – сказал президент.
Гольдштейн заявил, что для него предложение является большой честью и большой ответственностью, поскольку «республика большая, экономически развитая». «Я с гордостью и с честью принимают ваше предложение», – ответил он.
О том, что Гольдштейну будет предложено возглавить Коми, говорили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента 5 ноября. В тот же день Владимир Уйба объявил об отставке с поста руководителя республики. Уйба поблагодарил президента Путина «за доверие и предложение», отметив, что тот доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне».
Гольдштейн родился 15 марта 1969 г. в поселке Селижарово Калининской области (сейчас – Тверская). С 1990 по 1992 г. работал водителем сперва в АО «Северпрогресс», затем – в совместном советско-американском предприятии «АмКоми» в Ухте (Республика Коми). С 1992 по 2004 г. Гольдштейн работал в коммерческих структурах и занимался бизнесом в Ухте. Возглавлял ТОО «Нета», был коммерческим агентом, генеральным директором ТОО «Кимп», индивидуальным предпринимателем. Руководил Ухтинской общественной организацией «Любимый город».
В 2003-2007 гг. был депутатом Госсовета Коми, где возглавлял комитет по социальной политике, занимал пост заместителя председателя регионального парламента. В 2007 г. Гольдштейн избрался в Госдуму. Работал заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по проблемам Севера и Дальнего Востока. В 2015–2019 гг. представлял ЕАО в Совете Федерации. 12 декабря 2019 г. указом президента был назначен врио губернатора ЕАО. 13 сентября 2020 г. победил на выборах губернатора с результатом 82,5% (баллотировался от ЕР) при явке 73,02%.