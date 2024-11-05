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Путин предложил Гольдштейну возглавить Республику Коми

С этого региона он начинал политическую деятельность
Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил главе Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну возглавить Республику Коми. Об этом президент заявил на встрече с Гольдштейном в Кремле.

«Хотел поблагодарить вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми, где, как я знаю, вы работали начиная с 90-го года еще водителем, доросли постепенно до члена Государственного совета республики, затем стали депутатом Государственной думы», – сказал президент.

Гольдштейн заявил, что для него предложение является большой честью и большой ответственностью, поскольку «республика большая, экономически развитая». «Я с гордостью и с честью принимают ваше предложение», – ответил он.

О том, что Гольдштейну будет предложено возглавить Коми, говорили источники «Ведомостей», близкие к администрации президента 5 ноября. В тот же день Владимир Уйба объявил об отставке с поста руководителя республики. Уйба поблагодарил президента Путина «за доверие и предложение», отметив, что тот доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне».

Гольдштейн родился 15 марта 1969 г. в поселке Селижарово Калининской области (сейчас – Тверская). С 1990 по 1992 г. работал водителем сперва в АО «Северпрогресс», затем – в совместном советско-американском предприятии «АмКоми» в Ухте (Республика Коми). С 1992 по 2004 г. Гольдштейн работал в коммерческих структурах и занимался бизнесом в Ухте. Возглавлял ТОО «Нета», был коммерческим агентом, генеральным директором ТОО «Кимп», индивидуальным предпринимателем. Руководил Ухтинской общественной организацией «Любимый город».

В 2003-2007 гг. был депутатом Госсовета Коми, где возглавлял комитет по социальной политике, занимал пост заместителя председателя регионального парламента. В 2007 г. Гольдштейн избрался в Госдуму. Работал заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по проблемам Севера и Дальнего Востока. В 2015–2019 гг. представлял ЕАО в Совете Федерации. 12 декабря 2019 г. указом президента был назначен врио губернатора ЕАО. 13 сентября 2020 г. победил на выборах губернатора с результатом 82,5% (баллотировался от ЕР) при явке 73,02%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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