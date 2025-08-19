Защита Гуцул опротестует приговор 20 августа
Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул 20 августа подаст апелляцию в Апелляционную палату Кишинева, чтобы оспорить вынесенный ей приговор. Об этом сообщает ее адвокат Наталья Байрам, передают «РИА Новости».
5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Сама Гуцул назвала приговор политической расправой.
В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. Уголовное дело в отношении политика связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов. Сначала суд заключил ее под стражу, но затем меру пресечения заменили на домашний арест.
В связи с эти 12 августа сторонники главы Гагаузии вышли на акцию протеста у СИЗО в Кишиневе.