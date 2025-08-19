Защита Гуцул опротестует приговор 20 августа

В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. Уголовное дело в отношении политика связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов. Сначала суд заключил ее под стражу, но затем меру пресечения заменили на домашний арест.