Сторонники главы Гагаузии Гуцул вновь вышли на протест у СИЗО в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, арестованной по делу о финансировании партии «Шор», вновь вышли на акцию протеста у СИЗО в Кишиневе. Они требуют освободить лидера автономии, а также ее соратницу Светлану Попан. Об этом сообщает ТАСС.