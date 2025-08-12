Сторонники главы Гагаузии Гуцул вновь вышли на протест у СИЗО в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул, арестованной по делу о финансировании партии «Шор», вновь вышли на акцию протеста у СИЗО в Кишиневе. Они требуют освободить лидера автономии, а также ее соратницу Светлану Попан. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, участники акции скандируют лозунг «Свободу Гуцул» и держат плакаты с надписями «Мы будем здесь до освобождения наших коллег!» и «Верните детям маму!».
Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила ТАСС, что обжаловала решение об аресте главы Гагаузии до завершения судебного процесса. По ее словам, судья допустила ряд процессуальных нарушений и злоупотреблений.
5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Главу Гагаузии увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора. Сама Гуцул назвала приговор политической расправой.
Представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан 7 августа заявил, что право Гуцул на справедливое судебное разбирательство должно быть соблюдено.
В тот же день стало известно, что народное собрание Гагаузии не признало судебный приговор в отношении Гуцул. Оно приняло резолюцию «Об осуждении неправосудного приговора суда Кишинева в отношении главы (башкана) Гагаузии Гуцул и защите особого правового статуса Гагаузии».