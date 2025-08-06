В правительстве Гагаузии призвали к протестам в поддержку осужденной Гуцул
Замначальника управления внешних связей правительства Гагаузской автономии в составе Молдавии Юрий Кузнецов заявил, что люди по всей стране должны участвовать в акциях протеста, чтобы поддержать осужденную на семь лет главу Гагаузии Евгению Гуцул. Он призвал к этому на митинге в Кишиневе, который транслировался в Facebook
«Каждое населенное место должно выйти на акции протеста и поддержки. Сегодня мы боремся за справедливость, боремся за наше будущее. Мы не хотим, чтобы страдали наши дети, коллеги и друзья», – сказал Кузнецов. Он также обратил внимание на нарушения, которые происходят в Молдавии, и потребовал свободы для населения.
Суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Ее адвокат Наталья Байрам отметила, что решение суда будет исполнено немедленно. Гуцул была доставлена в тюрьму прямо из зала суда. В России такое решение назвали образцом политически мотивированного решения. Сама Гуцул через адвоката передала, что приговор был выдан не ей, а всей демократической системе Молдовы. По ее мнению, ее наказание необходимо действующей власти страны, чтобы запугать оппозицию.