В правительстве Гагаузии призвали к протестам в поддержку осужденной Гуцул

Суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Ее адвокат Наталья Байрам отметила, что решение суда будет исполнено немедленно. Гуцул была доставлена в тюрьму прямо из зала суда. В России такое решение назвали образцом политически мотивированного решения. Сама Гуцул через адвоката передала, что приговор был выдан не ей, а всей демократической системе Молдовы. По ее мнению, ее наказание необходимо действующей власти страны, чтобы запугать оппозицию.