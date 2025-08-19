Путин призвал глав регионов уделять «личное внимание» семьям военных

Врио главы Коми, в свою очередь, сообщил, что сейчас в регионе проживают свыше 7000 семей военных, участвующих в спецоперации. По его словам, семьям с маленькими детьми предоставляются компенсации на оплату детских садов. Кроме того, власти покрывают расходы на твердое топливо, отдых и лечение. Такие граждане также освобождаются от уплаты транспортного налога. Это касается 32 000 автомобилей, добавил Гольдштейн.