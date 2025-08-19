Путин призвал глав регионов уделять «личное внимание» семьям военных
Президент Владимир Путин потребовал от глав регионов уделять особое внимание семьям военных, а также родственникам погибших солдат. Об этом он заявил в ходе встречи с врио губернатора Республики Коми Ростиславом Гольдштейном, передает Кремль.
«Вы сказали про тех людей, которые свою жизнь отдали за Отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому уделено», – сказал глава государства.
Врио главы Коми, в свою очередь, сообщил, что сейчас в регионе проживают свыше 7000 семей военных, участвующих в спецоперации. По его словам, семьям с маленькими детьми предоставляются компенсации на оплату детских садов. Кроме того, власти покрывают расходы на твердое топливо, отдых и лечение. Такие граждане также освобождаются от уплаты транспортного налога. Это касается 32 000 автомобилей, добавил Гольдштейн.
Он также отметил, что в регионе была организована социальная и медицинская реабилитация. В частности, 130 человек получили социальную реабилитацию, а 86 – медицинскую.
В ходе встречи с Путиным Гольдштейн также рассказал, что приоритетом остается выполнение задач, связанных со спецоперацией, отметив высокую вовлеченность и патриотизм жителей республики. Он упомянул о пяти Героях России, один из которых, Станислав Кочев, участвует в программе «Время героев» и баллотируется в госсовет региона. Для участников спецоперации предусмотрено 30 мер поддержки.
По поручению президента в Республике Коми запущена программа «Пера. Путь героя», в которой участвуют 99 человек, добавил врио губернатора. На гуманитарные нужды было направлено 352 млн руб. пожертвований, а на поддержку подшефной территории Ровеньки выделено 2,2 млрд руб.