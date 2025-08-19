Газета
Главная / Политика /

Путин призвал глав регионов уделять «личное внимание» семьям военных

Ведомости

Президент Владимир Путин потребовал от глав регионов уделять особое внимание семьям военных, а также родственникам погибших солдат. Об этом он заявил в ходе встречи с врио губернатора Республики Коми Ростиславом Гольдштейном, передает Кремль.

«Вы сказали про тех людей, которые свою жизнь отдали за Отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому уделено», – сказал глава государства. 

Врио главы Коми, в свою очередь, сообщил, что сейчас в регионе проживают свыше 7000 семей военных, участвующих в спецоперации. По его словам, семьям с маленькими детьми предоставляются компенсации на оплату детских садов. Кроме того, власти покрывают расходы на твердое топливо, отдых и лечение. Такие граждане также освобождаются от уплаты транспортного налога. Это касается 32 000 автомобилей, добавил Гольдштейн. 

Семьи военных смогут получать выплаты даже при подозрении на самовольный уход

Общество

Он также отметил, что в регионе была организована социальная и медицинская реабилитация. В частности, 130 человек получили социальную реабилитацию, а 86 – медицинскую.

В ходе встречи с Путиным Гольдштейн также рассказал, что приоритетом остается выполнение задач, связанных со спецоперацией, отметив высокую вовлеченность и патриотизм жителей республики. Он упомянул о пяти Героях России, один из которых, Станислав Кочев, участвует в программе «Время героев» и баллотируется в госсовет региона. Для участников спецоперации предусмотрено 30 мер поддержки.

По поручению президента в Республике Коми запущена программа «Пера. Путь героя», в которой участвуют 99 человек, добавил врио губернатора. На гуманитарные нужды было направлено 352 млн руб. пожертвований, а на поддержку подшефной территории Ровеньки выделено 2,2 млрд руб.

