Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о контактах с США
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В ходе беседы глава государства рассказал о результатах недавней встречи с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Кремль.
Кроме того, Путин и наследный принц обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Они отметили совместную работу РФ и Саудовской Аравии в формате «ОПЕК+» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка.
Стороны договорились продолжать взаимодействие на различных уровнях.
После встречи с Трампом на Аляске 15 августа Путин также обсудил ее итоги с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Индия неизменно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении», – написал Моди после беседы с российским лидером, выразив надежду на продолжение контактов.
До этого сообщалось, что Путин также провел беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, рассказав ему об итогах переговоров на Аляске. В Кремле сообщали, что Рахмон поддержал российские решения по продвижению процесса урегулирования.