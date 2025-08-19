Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о контактах с США

После встречи с Трампом на Аляске 15 августа Путин также обсудил ее итоги с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Индия неизменно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении», – написал Моди после беседы с российским лидером, выразив надежду на продолжение контактов.