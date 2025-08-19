Reuters: главы миноборон стран НАТО проведут встречу по Украине 20 августа

Собеседник агентства рассказал, что на предстоящей встрече будет присутствовать глава oбъединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, а также верховный главнокомандующий oбъединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алекс Гринкевич. Последний проинформирует участников встречи о результатах саммита на Аляске, добавил он.