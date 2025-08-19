Газета
Главная / Политика /

Reuters: главы миноборон стран НАТО проведут встречу по Украине 20 августа

Ведомости

Главы оборонных ведомств стран НАТО проведут телеконференцию по Украине 20 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник агентства рассказал, что на предстоящей встрече будет присутствовать глава oбъединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, а также верховный главнокомандующий oбъединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алекс Гринкевич. Последний проинформирует участников встречи о результатах саммита на Аляске, добавил он.

В канцелярии премьер-министра Великобритании Кирa Стармера 19 августа рассказали, что представители США и стран «коалиции желающих» в ближайшие дни проведут консультации по планам предоставления Украине гарантий безопасности. Отмечается, что стороны намерены выработать механизмы и подготовиться к возможному развертыванию контингента в случае прекращения огня.

18 августа президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.

15 августа на Аляске прошла встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут.

