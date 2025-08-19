Лавров и глава МИД Египта подчеркнули необходимость прекратить бои в Газе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, в ходе которого главы министерств обсудили палестино-израильский конфликт. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
«Была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в палестинский анклав», – говорится в сообщении.
Они также обменялись мнениями о ситуации вокруг иранской ядерной программы и региональных конфликтах в Африке. Лавров проинформировал Абдельати об основных итогах российско-американского саммита на Аляске.
Стороны рассмотрели перспективны дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Россией и Египтом.
18 августа палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа заявил, что власти страны вскоре заявят о создании временного комитета по управлению сектором Газа. Он рассказал, что комитет будет находиться под контролем Палестинской национальной администрации.
17 августа стало известно, что армия Израиля вскоре перейдет к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона», в рамках которого продолжит наращивать удары по группировке «Хамас» в Газе, пока боевики не будут окончательно разгромлены.