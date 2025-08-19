Польша считает, гарантии безопасности для Киева пока «туманны»

18 августа прошла встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Белом доме. На саммите, в том числе, обсуждали гарантии Украины после завершения конфликта с Россией. Украинский лидер в ходе вступительного слова на переговорах с европейскими лидерами заявил, Киев и Вашингтон обсудили долгосрочные гарантии безопасности для его страны.