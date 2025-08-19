Польша считает, гарантии безопасности для Киева пока «туманны»
Разработка гарантий безопасности для Украины сейчас находится на этапе туманных заявлений, сказал пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка после заседания сейма.
«Детали поддержки, например финансовой, Украины – это вопрос, который еще предстоит решить», – заявил он (цитата по ТАСС). Шлапка добавил, что Польша понимает – Киев нуждается в гарантиях.
Пресс-секретарь польского правительства подчеркнул, что Варшава не собирается направлять военных на Украину, как планируют сделать Франция, Германия и Великобритания.
18 августа прошла встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Белом доме. На саммите, в том числе, обсуждали гарантии Украины после завершения конфликта с Россией. Украинский лидер в ходе вступительного слова на переговорах с европейскими лидерами заявил, Киев и Вашингтон обсудили долгосрочные гарантии безопасности для его страны.
19 августа Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить свои войска на территории Украины.