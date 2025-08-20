Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был бы в опасности, однако ему удалось этого избежать за счет взаимопонимания с президентом РФ Владимиром Путиным. Их встреча состоялась 15 августа на Аляске в узком составе в формате «три на три». Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Глава МИД РФ Сергей Лавров по их итогам отметил, что теперь Трамп понимает необходимость устранения первопричин конфликта для его завершения.