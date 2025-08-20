Уиткофф: Россия пошла на уступки «практически сразу» на встрече на Аляске
В рамках саммита РФ – США в Анкоридже на Аляске Россия «практически сразу» пошла на уступки в переговорном процессе по Украине, заявил Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Отчасти, процесс получения уступок был и выяснением того, сможем ли мы увидеть готовность русских быть более сговорчивыми», – подчеркнул Уиткофф.
По его словам, стороны смогли добиться прогресса в обсуждении реальных шагов к достижению урегулирования конфликта. Именно поэтому встреча продолжалась долгое время, уточнил спецпосланник американского лидера. Он также подчеркнул, что мирное соглашение прочнее, чем соглашение о прекращении огня, которое очень легко нарушить.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был бы в опасности, однако ему удалось этого избежать за счет взаимопонимания с президентом РФ Владимиром Путиным. Их встреча состоялась 15 августа на Аляске в узком составе в формате «три на три». Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Глава МИД РФ Сергей Лавров по их итогам отметил, что теперь Трамп понимает необходимость устранения первопричин конфликта для его завершения.