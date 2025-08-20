Защита Гуцул направила апелляцию на ее приговор в суд Кишинева
Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжаловала ее приговор о семи годах лишения свободы в апелляционном суде Кишинева, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Гуцул Сергея Мораря. Жалоба связана с нарушениями в судебном процессе.
«Отправили апелляцию сегодня. Мы настаиваем, что Гуцул и [активистка оппозиционного политблока "Победа"] Светлана Попан невиновны. Будем добиваться оправдательного приговора, т. к. в процессе были допущены многочисленные нарушения», – подчеркнул адвокат.
19 августа о будущей подаче апелляции сообщала адвокат Гуцул Наталья Байрам. 5 августа суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Попан была приговорена к шести годам лишения свободы. Гуцул увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора, сейчас к ней в СИЗО не пускают ее сторонников. Сама Гуцул назвала приговор политической расправой.