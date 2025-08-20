Защита Гуцул направила апелляцию на ее приговор в суд Кишинева

19 августа о будущей подаче апелляции сообщала адвокат Гуцул Наталья Байрам. 5 августа суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Попан была приговорена к шести годам лишения свободы. Гуцул увезли из суда в сопровождении охраны для исполнения приговора, сейчас к ней в СИЗО не пускают ее сторонников. Сама Гуцул назвала приговор политической расправой.