Израиль призовет 60 000 резервистов для наступления в Газе
Израильское минобороны намерено дополнительно призвать около 60 000 резервистов для проведения операции в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
По его данным, официальное объявление может прозвучать уже 20 августа. Массовый призыв почти удвоит число военнослужащих, задействованных в Газе и прилегающих районах.
20 августа израильское оборонное ведомство утвердило план по захвату города Газа. Операция получила название «Колесницы Гидеона 2».
17 августа стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится перейти ко второму этапу операции «Колесницы Гидеона». На этом этапе планируется наращивание ударов по группировке «Хамас» до ее окончательного разгрома.
О решении взять под контроль весь анклав израильский военно-политический кабинет объявил 8 августа. После этого действия Израиля осудили ряд стран, включая Исландию, Ирландию, Люксембург, Мальту, Норвегию, Португалию, Словению, Испанию и Великобританию.
19 августа «Хамас» согласился на предложение Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней. Договоренность предусматривает переход к полному прекращению боевых действий и освобождение половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных.