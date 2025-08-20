Минобороны Израиля утвердило план по захвату города Газа

Решение военно-политического кабинета Израиля о взятии под контроль всей территории Газы было объявлено вечером 8 августа. После этого руководство страны осудили Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Великобритания и другие государства.



19 августа «Хамас» согласился на на предложение Египта и Катара о перемирии в секторе Газа на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение войны с Израилем.