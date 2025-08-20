Минобороны Израиля утвердило план по захвату города Газа
Министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил операцию по захвату города Газа в одноименном анклаве, сообщает Kan. План боевых действий получил название «Колесницы Гидеона 2».
«С завершением операции Газа изменит свое лицо и больше не будет выглядеть так, как раньше», – сказал Кац. Как сообщает Kan, набор резервистов ожидается в ближайшее время.
17 августа стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вскоре перейдет к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона», в рамках которого продолжит наращивать удары по группировке «Хамас» в Газе, пока палестинская группировка «Хамас» не будет окончательно разгромлена.
Решение военно-политического кабинета Израиля о взятии под контроль всей территории Газы было объявлено вечером 8 августа. После этого руководство страны осудили Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Великобритания и другие государства.
19 августа «Хамас» согласился на на предложение Египта и Катара о перемирии в секторе Газа на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение войны с Израилем.
Кроме того, группировка согласилась освободить половину израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Собеседник агентства подчеркнул, что соглашение предусматривает доставку необходимого количества гуманитарной помощи для жителей анклава.