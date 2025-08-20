Туск раскритиковал выбор Будапешта для встречи Путина и Зеленского

Politico также написала, что европейские лидеры не верят в искреннее намерение Путина заключить мирное соглашение. В связи с этим они придерживаются стратегии, согласно которой будут «подшучивать над Дональдом Трампом и хвалить его до тех пор, пока он не придет к такому же выводу и не поймет, что ему нужно быть жестче с Кремлем».