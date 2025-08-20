Туск раскритиковал выбор Будапешта для встречи Путина и Зеленского
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнения насчет возможного проведения трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Будапеште. Об этом Туск написал на своей странице в соцсети X.
Польский премьер отметил, что в 1994 г. Украина в Будапеште получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании.
«Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попробовал найти другое место», – сказал Туск.
20 августа Politico со ссылкой на источник сообщила, что Белый дом планирует провести вероятную трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины в Будапеште. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не подтвердила и не опровергла место проведения возможных переговоров.
Politico также написала, что европейские лидеры не верят в искреннее намерение Путина заключить мирное соглашение. В связи с этим они придерживаются стратегии, согласно которой будут «подшучивать над Дональдом Трампом и хвалить его до тех пор, пока он не придет к такому же выводу и не поймет, что ему нужно быть жестче с Кремлем».