Лавров: Путин выступил за повышение уровня делегаций РФ и Украины

Такое мнение президент России высказал в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом озвучил предложение о повышении уровня делегаций на следующих переговорах Москвы и Киева, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади.

18 августа о рассмотрении этого вопроса рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя телефонный звонок Путина и Трампа. Разговор глав государств длился около 40 минут. Оба президента выступили за продолжение прямых переговоров Москвы и Киева.

Российскую делегацию на переговорах сейчас возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую сторону представляет бывший министр обороны, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Кроме того, интересы РФ отстаивают замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. В группу также входят четверо экспертов.

Предыдущий, третий, раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о новых обменах по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. 19 августа стало известно, что Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих, получив в ответ 19 тел погибших российских военных.

