Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров встретится с главой МИД Индии в Москве 21 августа

Стороны обсудят усиление независимости от недружественных стран
Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром 21 августа в Москве, сообщили в пресс-службе МИД России.

«Основной акцент будет сделан на содействии дальнейшему выстраиванию независимых от недружественных стран транспортно-логистических и банковско-финансовых цепочек, расширению использования национальных валют во взаиморасчетах», – рассказали в ведомстве. Министры проведут сверку позиций по актуальным международным вопросам, в частности, по ситуации вокруг Украины, в Афганистане, а также по палестино-израильскому противостоянию.

Кроме того, стороны планируют расширить политический диалог в двусторонних и многосторонних форматах, а также увеличить плотность межведомственных контактов. Лавров и Джайшанкар затронут вопросы наращивания кооперации в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и науки. Отдельно обговорят тему взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, ШОС и «группы двадцати».

О встрече Лаврова и Джайшанкара сообщал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев во время брифинга 13 августа. Визит индийского министра приурочен к участию в 26-й сессии межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

3 мая главы МИД России и Индии поговорил по телефону. Тогда стороны обсудили отношения Нью-Дели и Исламабада после теракта в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных