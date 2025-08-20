Лавров встретится с главой МИД Индии в Москве 21 августа

Лавров встретится с главой МИД Индии в Москве 21 августаСтороны обсудят усиление независимости от недружественных стран
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром 21 августа в Москве, сообщили в пресс-службе МИД России.
«Основной акцент будет сделан на содействии дальнейшему выстраиванию независимых от недружественных стран транспортно-логистических и банковско-финансовых цепочек, расширению использования национальных валют во взаиморасчетах», – рассказали в ведомстве. Министры проведут сверку позиций по актуальным международным вопросам, в частности, по ситуации вокруг Украины, в Афганистане, а также по палестино-израильскому противостоянию.
Кроме того, стороны планируют расширить политический диалог в двусторонних и многосторонних форматах, а также увеличить плотность межведомственных контактов. Лавров и Джайшанкар затронут вопросы наращивания кооперации в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и науки. Отдельно обговорят тему взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, ШОС и «группы двадцати».
О встрече Лаврова и Джайшанкара сообщал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев во время брифинга 13 августа. Визит индийского министра приурочен к участию в 26-й сессии межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
3 мая главы МИД России и Индии поговорил по телефону. Тогда стороны обсудили отношения Нью-Дели и Исламабада после теракта в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек.