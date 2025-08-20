Греция не будет отправлять войска на Украину в рамках гарантий безопасности
Греция не будет отправлять войска на Украину в рамках гарантий безопасности после подписания мирного договора, заявил пресс-секретарь правительства страны Павлос Маринакис в эфире телеканала Skai.
19 августа агентство Bloomberg писало, что после встречи европейских лидеров в Вашингтоне 10 стран сообщили о готовности направить свои войска на Украину в рамках мирного соглашения.
Саммит в Белом доме, прошедший 18-го числа, подтвердил приверженность США гарантиям для Украины. По этой причине европейские лидеры используют предложение американского президента Дональда Трампа, чтобы укрепить позиции Киева перед возможной встречей лидеров РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.
19 августа Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, пока он остается на посту президента США, американских войск на Украине не будет. Издание The Guardian со ссылкой на главу британских вооруженных сил писало, что Великобритания не готова отправить войска на границу Украины и России, но может защищать небо и море страны.