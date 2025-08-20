Эстония готова направить роту солдат на Украину в рамках гарантий безопасности
Эстония готова отправить до роты солдат на Украину в рамках гарантий безопасности от «коалиции желающих». Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на премьер-министра страны Кристена Михала.
В то же время Михал подчеркнул, что пока обсуждать детали слишком рано. По словам премьер-министра Эстонии, процесс может быть запущен после двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также трехсторонних переговоров с участием лидера США Дональда Трампа.
«Лишь тогда мы поймем, какой будет эта военная операция, кто и какой вклад в нее внесет и какие у нее будут перспективы», – заявил Михал.
В роте обычно насчитывается от 60 до 150 человек. Точное количество варьируется в зависимости от подразделения и рода войск, а также страны.
20 августа стало известно, что Греция не будет отправлять войска на Украину в рамках гарантий безопасности.
19 августа агентство Bloomberg сообщило, что после встречи европейских лидеров в Вашингтоне 10 стран сообщили о готовности направить свои войска на Украину после заключения мирного соглашения.