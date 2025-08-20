Эстония готова направить роту солдат на Украину в рамках гарантий безопасности

В то же время Михал подчеркнул, что пока обсуждать детали слишком рано. По словам премьер-министра Эстонии, процесс может быть запущен после двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также трехсторонних переговоров с участием лидера США Дональда Трампа.