Келлог предложил критикам саммита на Аляске «заткнуться»

Ведомости

Спецпосланник президента США Кит Келлог резко ответил недовольным встречей американского лидера Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

«Прежде всего я бы, пожалуй, хотел обратиться к критикам и сказать: заткнитесь и сидите в углу!» – заявил он.

Келлог отметил, что Трамп сделал для урегулирования конфликта на Украине больше, чем его предшественник Джо Байден, который «даже никогда не разговаривал с Путиным». По его словам, американский президент после переговоров на Аляске смог собрать международных лидеров за одним столом и начать совместную работу.

Дональд Трамп уточнил свои взгляды на Украину после переговоров в Вашингтоне

Политика / Международные новости

Саммит Путина и Трампа прошел 15 августа на Аляске и длился почти три часа. Переговоры в узком составе проходили в формате «три на три».

18 августа Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Позже к ним присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.

После этого Трамп заявил о необходимости встречи президентов России и Украины до трехстороннего саммита с его участием. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о готовности Москвы ко всем форматам переговоров по Украине, но отмечал, что любые контакты на высшем уровне нужно готовить «предельно тщательно».

