Келлог предложил критикам саммита на Аляске «заткнуться»

Келлог отметил, что Трамп сделал для урегулирования конфликта на Украине больше, чем его предшественник Джо Байден, который «даже никогда не разговаривал с Путиным». По его словам, американский президент после переговоров на Аляске смог собрать международных лидеров за одним столом и начать совместную работу.