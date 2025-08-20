Газета
Главная / Политика /

СВР: Украина «заметает под ковер» неудобные эпизоды конфликта с Россией

Ведомости

Украина «заметает под ковер» неудобные для себя эпизоды конфликта с Россией, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В Киеве скрывают факт участия в спецоперации на стороне России большого числа добровольцев из Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран Европейского союза.

При попадании таких добровольцев в плен украинские власти не включают их в списки на обмен с Россией, сообщила СВР. Киев выдает их странам Европы под обязательство не допустить обнародования этого факта в СМИ. В это время, по словам пресс-бюро, на стороне Украины участвуют в конфликте профессиональные наемники, главным образом из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

СВР объяснила такое поведение желанием Украины следовать идеологической повестке, что все граждане Запада поддерживают Киев.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин говорил, что правоохранители привлекли к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины за денежное вознаграждение.

13 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией» заявил, что на службу в зоне проведения спецоперации поступают по 50 000–60 000 добровольцев в месяц.

