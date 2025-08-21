ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
Вооруженные силы (ВС) России ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Были также атакованы объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК, военная аэродромная инфраструктура, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов, склады боеприпасов и имущества украинской армии.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута и все назначенные объекты поражены.
21 августа Минобороны РФ также сообщило, что российские военные взяли под контроль Александро-Шультино в Донецкой народной республике (ДНР). Населенный пункт был освобожден в результате действий подразделений «Южной» группировки войск.