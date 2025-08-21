Моди провел с Макроном телефонный разговор по вопросу урегулирования на Украине

18 августа премьер-министр Индии также поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили итоги встречи российского президента с главой Белого дома Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске, которая состоялась 15 августа. 20 августа агентство Reuters писало, что Моди и Путин встретятся в Нью-Дели до конца 2025 г.