Моди провел с Макроном телефонный разговор по вопросу урегулирования на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили шаги по достижению урегулирования на Украине, а также развитие двусторонних отношений. Об этом Моди сообщил в соцсети X.
«Провел очень хорошую беседу с моим другом президентом Макроном. Обменялись мнениями о мерах по мирному урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке», – написал индийский премьер.
Моди подчеркнул, что и он, и его коллега также «подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства» между Индией и Францией.
18 августа премьер-министр Индии также поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили итоги встречи российского президента с главой Белого дома Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске, которая состоялась 15 августа. 20 августа агентство Reuters писало, что Моди и Путин встретятся в Нью-Дели до конца 2025 г.