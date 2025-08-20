Путин и Моди встретятся в Нью-Дели до конца года
Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели до конца 2025 г., сообщает Reuters.
Дата встречи Путина и Моди еще не определена, приводит агентство слова временного поверенного в делах посольства России в Индии Романа Бабушкина. Он также отметил, что РФ продолжит поставлять нефть в Индию, так как у Москвы есть для этого «особый механизм». По словам Бабушкина, импорт сырой нефти в Индию сохранится на прежнем уровне.
30 июля президент США Дональд Трамп объявил об установлении импортных тарифов в 25% на товары из Индии в связи с дефицитом торгового баланса, «одним из самых высоких в мире» индийском тарифе и «самых жестких неденежных барьерах». Он также был намерен наложить на Дели тарифный «штраф» за закупки российской нефти.
1 августа Трамп предположил, что Индия намерена отказаться от нефти из РФ для заключения торговой сделки с США. После этого Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что нефтеперерабатывающие заводы не получали от властей подобных указаний, потому что Индии необходимо поддерживать свои потребности в энергетике и отношения с Москвой.
4 августа Reuters писало со ссылкой на источники в индийском правительстве, что Нью-Дели не намерена приостанавливать закупки российской нефти, несмотря на угрозы Трампа.