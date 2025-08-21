Вэнс пошутил над Зеленским во время последней встречи в Белом доме
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что позволил себе шутку в адрес украинского лидера Владимира Зеленского во время последней встречи в Овальном кабинете. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Когда президент Зеленский вошел в Овальный кабинет, я сказал ему: если вы будете вести себя хорошо, я ничего не скажу. Он просто тихо усмехнулся», – отметил Вэнс, пояснив, что это был хороший способ разрядить обстановку.
18 августа президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Зеленского. После состоялись переговоры между американским лидером, украинским президентом и европейскими политиками.
СМИ и представители Евросоюза опасались повторения февральского инцидента, когда встреча Трампа и Вэнса с Зеленским по вопросу соглашения об украинских недрах переросла в эмоциональную перепалку. Однако на этот раз переговоры прошли спокойно. По данным The Washington Post, Зеленский во время встречи 11 раз поблагодарил Трампа – за прием, приглашение мировых лидеров, знакомство с гостями и журналистами, а также за «очень хороший разговор».