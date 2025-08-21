Вэнс пошутил над Зеленским во время последней встречи в Белом доме

СМИ и представители Евросоюза опасались повторения февральского инцидента, когда встреча Трампа и Вэнса с Зеленским по вопросу соглашения об украинских недрах переросла в эмоциональную перепалку. Однако на этот раз переговоры прошли спокойно. По данным The Washington Post, Зеленский во время встречи 11 раз поблагодарил Трампа – за прием, приглашение мировых лидеров, знакомство с гостями и журналистами, а также за «очень хороший разговор».