Путин встретился с главой МИД Индии в Кремле
Президент РФ Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщили в Кремле.
На встрече также были глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер и председатель Российской части Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Денис Мантуров, а также посол Индии в России Винай Кумар.
«Ведомости» отмечали, что визиту Джайшанкара в Москву предшествовала его встреча в Дели с министром иностранных дел КНР Ван И. Китайский министр прибыл в Индию впервые с 2022 г. и 18 августа принял участие в 24-м раунде переговоров по пограничному спору в Гималаях.
Стороны подписали протокол о мерах по нормализации ситуации на границе, а Ван И заявил о необходимости рассматривать друг друга как партнеров, а не как соперников. Временный поверенный в делах России в Дели Роман Бабушкин выразил надежду, что трехсторонний механизм взаимодействия Россия – Индия – Китай заработает.
До конца 2025 г. планируется визит Путина в Индию. Как говорил Лавров, политическое взаимодействие Москвы и Нью-Дели отличается высокой динамикой на уровне внешнеполитических ведомств и других государственных структур.