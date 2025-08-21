Путин встретился с главой МИД Индии в Кремле

«Ведомости» отмечали, что визиту Джайшанкара в Москву предшествовала его встреча в Дели с министром иностранных дел КНР Ван И. Китайский министр прибыл в Индию впервые с 2022 г. и 18 августа принял участие в 24-м раунде переговоров по пограничному спору в Гималаях.