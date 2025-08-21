12 августа украинская армия атаковала территорию возле Запорожской АЭС, произошло возгорание сухой травы. 25 июля беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ), как сообщали на станции, атаковал автомобильную стоянку около пожарной части ЗАЭС. В результате повреждения были зафиксированы на семи гражданских автомобилях. После удара рядом с теплотрассой на прилегающей к стоянке территории загорелась сухая трава. Инспекторам МАГАТЭ продемонстрировали последствия этой атаки.



ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».