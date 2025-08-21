На ЗАЭС состоялась плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) состоялась плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.
Отмечается, что три новых специалиста, вошедших в 30-й состав миссии, уже приступили к работе по наблюдению и оценке состояния безопасности станции. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г.
Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области, сказано в сообщении пресс-службы атомной станции.
12 августа украинская армия атаковала территорию возле Запорожской АЭС, произошло возгорание сухой травы. 25 июля беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ), как сообщали на станции, атаковал автомобильную стоянку около пожарной части ЗАЭС. В результате повреждения были зафиксированы на семи гражданских автомобилях. После удара рядом с теплотрассой на прилегающей к стоянке территории загорелась сухая трава. Инспекторам МАГАТЭ продемонстрировали последствия этой атаки.
ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».