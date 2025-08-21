Трамп: через две недели США могут изменить подход к украинскому кризису
США могут изменить подход к украинскому конфликту через две недели, если администрация страны решит, что добиться мирного урегулирования не удастся. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», – сказал он в интервью Тодду Старнсу.
The Guardian писало, что Трамп намерен на время отдалиться от урегулирования конфликта России и Украины, чтобы лидеры государств Владимир Путин и Владимир Зеленский смогли самостоятельно организовать двустороннюю встречу. По данным источников издания, Трамп занял «выжидательную позицию». Он намерен проверить, возможна ли встреча Путина и Зеленского без его прямого участия.
21 августа Reuters со ссылкой на источники сообщало, что для прекращения огня на Украине Путин потребовал, чтобы Киев отказался от всего восточного Донбасса и вступления в НАТО, а также сохранял нейтралитет и не размещал западные войска на своей территории.