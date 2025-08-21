В США предложили пригласить Россию в НАТО для завершения конфликта на Украине
Бывший американский конгрессмен Мэтт Гетц предложил радикальный способ достижения мира на Украине – предоставление России членства в НАТО. Об этом он заявил в эфире своей авторской программы на телеканале One America News (OAN), передает Clash Report.
«У меня есть идея: предложите России членство в НАТО. Конечно, за это [президент США Дональд] Трамп должен получить от [президента России Владимира] Путина все, что он хочет», – сказал Гетц.
По мнению конгрессмена, Трамп может использовать такой шаг как рычаг давления на Путина. Он добавил, что его предложение не выглядит безумным, поскольку идея о возможном членстве России в альянсе «обсуждается в политических кругах уже много лет».
Ранее Трамп заявил, что США могут изменить подход к украинскому конфликту через две недели, если администрация страны решит, что добиться мирного урегулирования не удастся.
The Guardian писало, что Трамп намерен на время отдалиться от урегулирования конфликта России и Украины, чтобы лидеры государств Владимир Путин и Владимир Зеленский смогли самостоятельно организовать двустороннюю встречу. По данным источников издания, Трамп занял «выжидательную позицию». Он намерен проверить, возможна ли встреча Путина и Зеленского без его прямого участия.