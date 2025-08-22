Белый дом анонсировал заявление Трампа в 19:00 мск

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что переговоры Путина и Зеленского состоятся только в случае завершения предварительной проработки всех необходимых вопросов. Он также отметил, что «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.