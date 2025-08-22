Белый дом анонсировал заявление Трампа в 19:00 мск
Президент США Дональд Трамп озвучит некоторое заявление 22 августа в 19:00 мск, сообщила газета Roll Call, опубликовав график Белого дома.
«Овальный кабинет, 12:00 [19:00 мск]. Президент сделает заявление», – говорится в расписании. Тема выступления не указана.
21 августа газета The Guardian писала, что Трамп может отстраниться от конфликта РФ и Украины, чтобы понять, возможно ли урегулирование или хотя бы проведение двусторонней встречи лидеров конфликтующих государств Владимира Путина и Владимира Зеленского без его прямого участия.
В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что переговоры Путина и Зеленского состоятся только в случае завершения предварительной проработки всех необходимых вопросов. Он также отметил, что «когда и если» дело дойдет до подписания будущих договоренностей, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.