Лавров: Россия проявила гибкость по ряду заявлений Трампа на Аляске

22 августа в 19:00 мск Трамп должен сделать заявление, исходя из графика Белого дома. Его тема не была указана администрацией президента. Телеканал CNN сообщал в этот же день, что в рамках обеспечения гарантий безопасности Украины США могут задействовать БПЛА. Кроме того, американские пилоты могут быть привлечены к разведывательным полетам над постсоветской республикой. Предполагается, что они будут делать снимки линии фронта и передвижения войск.