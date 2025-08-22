Лавров: Россия проявила гибкость по ряду заявлений Трампа на Аляске

Лавров: Россия проявила гибкость по ряду заявлений Трампа на АляскеПо словам министра, Москва разделяет мнение Вашингтона в этих вопросах
Россия согласилась на проявление гибкости по нескольким вопросам, поднятым президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.
«Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились <...> проявить некоторую гибкость», – подчеркнул российский министр.
Комментируя итоги переговоров и дальнейшие действия по урегулированию конфликта РФ и Украины, Лавров отметил, что Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако сейчас эти переговоры не планируются. Диалог может пройти только в том случае, когда сформируется его повестка, чего еще не произошло.
22 августа в 19:00 мск Трамп должен сделать заявление, исходя из графика Белого дома. Его тема не была указана администрацией президента. Телеканал CNN сообщал в этот же день, что в рамках обеспечения гарантий безопасности Украины США могут задействовать БПЛА. Кроме того, американские пилоты могут быть привлечены к разведывательным полетам над постсоветской республикой. Предполагается, что они будут делать снимки линии фронта и передвижения войск.