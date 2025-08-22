Генсек НАТО приехал в Киев с необъявленным визитом

Генсек НАТО приехал в Киев с необъявленным визитомРютте и Зеленский провели совместную пресс-конференцию
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев с необъявленным визитом и провел совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило «Суспільне».
Темой пресс-конференции стало обсуждение гарантий безопасности для Украины. Рютте заявил, что американский президент Дональд Трамп считает важным подчеркнуть, что США предоставят часть гарантий безопасности.
Генсек НАТО заявил, что они будут состоять из двух этапов. Сперва необходимо подписать мирное соглашение и усилить вооруженные силы Украины, заявил Рютте. Затем – получить гарантии от США и Европы.
Зеленский в ходе пресс-конференции высказался по поводу двусторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил о готовности участвовать в переговорах.
22 августа CNN со ссылкой на источник писало, что в рамках обеспечения гарантий безопасности Украины США могут задействовать беспилотные летательные аппараты.