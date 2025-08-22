Рютте заявил о стремлении НАТО сделать ВСУ «максимально совместимыми» с альянсом

США и Венгрия уже полностью отвергли идею о членстве Украины в НАТО, однако сам альянс будет делать все, чтобы обеспечить близость ВСУ к нему, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.