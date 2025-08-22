Рютте заявил о стремлении НАТО сделать ВСУ «максимально совместимыми» с альянсом
США и Венгрия уже полностью отвергли идею о членстве Украины в НАТО, однако сам альянс будет делать все, чтобы обеспечить близость ВСУ к нему, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
«Несколько стран НАТО, включая США и Венгрию, говорят о членстве в НАТО: не сейчас, возможно, никогда. Но НАТО будет делать все, чтобы украинские силы были максимально совместимы с НАТО», – подчеркнул Рютте (цитата по ТАСС).
По словам генсека объединения, НАТО поможет Украине в поставках вооружения, организации и подготовки военнослужащих.
22 августа Рютте прибыл в Киев с необъявленным визитом. На совместной пресс-конференции с Зеленским он заявил, что президент США Дональд Трамп считает важным предоставление Украине части гарантий безопасности. Основной темой мероприятия стало обсуждение соответствующих гарантий со стороны НАТО.
Генсек альянса подчеркнул, что они будут двухэтапными. Сначала Украина и Россия должны подписать мирное соглашение, затем союзники Киева помогут усилить вооруженные силы Украины, по словам Рютте. Во второй этап войдет получение гарантий от США и Европы.